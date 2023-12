PotlatchDeltic Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Die PotlatchDeltic Corp-Aktie wird gemäß der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnittsschlusskurs von 47,75 USD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,39 USD, was einem Unterschied von +3,43 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 45,6 USD, und der letzte Schlusskurs von 49,39 USD liegt um +8,31 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei PotlatchDeltic Corp in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Diskussionsbeiträge wurden festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein insgesamt positives Bild, da von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen 2 positiv und keine negativ ausfallen. Das Durchschnittskursziel der Analysten für die PotlatchDeltic Corp liegt bei 55 USD, was einer prognostizierten Entwicklungsrate von +11,36 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die PotlatchDeltic Corp aktuell mit einem Wert von 18,77 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die PotlatchDeltic Corp-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

