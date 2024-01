PotlatchDeltic Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Elementis":

Die PotlatchDeltic Corp wird derzeit als "Neutral" nach einer technischen Analyse eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 47,8 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 48,43 USD um +1,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 46,88 USD, was einer Abweichung von +3,31 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber PotlatchDeltic Corp eingestellt waren. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die PotlatchDeltic Corp-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt wurden in den letzten zwölf Monaten zwei Einstufungen als "Gut" und keine Einstufungen als "Schlecht" von Analysten vorgenommen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 55 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 13,57 Prozent entspricht. Basierend auf der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

