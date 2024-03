PotlatchDeltic Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die PotlatchDeltic Corp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 47,44 USD verzeichnet, was einem Abweichung von -5,71 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 46 USD, und der letzte Schlusskurs war nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der PotlatchDeltic Corp-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu war sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage und die Diskussionsintensität im Internet deuten darauf hin, dass die Aktie von PotlatchDeltic Corp eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung negativ sind.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die PotlatchDeltic Corp-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Anlegerstimmung, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz.