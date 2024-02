PotlatchDeltic Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die technische Analyse der PotlatchDeltic Corp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 47,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag mit 44,29 USD deutlich darunter, was einem Unterschied von -6,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (46,76 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,28 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die PotlatchDeltic Corp-Aktie. Der RSI7 liegt bei 54,48 Punkten und der RSI25 bei 67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Internet-Kommunikation zeigt eine kaum veränderte Stimmung für die PotlatchDeltic Corp-Aktie in den vergangenen Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung für die PotlatchDeltic Corp-Aktie. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.