Potenzielle Implikationen für Wasserstoff-Aktien: Eine Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Nel ASA, Plug Power und anderen!

Liebe Leser,

Wasserstoffaktien sind momentan in einer entscheidenden Phase: Die Berichtssaison ist noch im Gange und während Nel ASA auf Elektrolyseure setzt, verfasst Plug Power Schreiben an die US-Regierung. Parallel dazu überarbeitet die deutsche Regierung ihre Nationale Wasserstoffstrategie. Details hierzu finden Sie in unserem heutigen Wasserstoff Briefing.

Es sieht derzeit nach Turbulenzen bei Plug Power aus, obwohl das Unternehmen gerade einige lukrative Geschäfte abschliessen konnte. Höhere Erwartungen an die Quartalszahlen spiegeln sich auch im Aktienkurs wider.

Ende der Rally für Plug Power-Aktie?

Die beeindruckende Entwicklung der Wasserstoff-Aktie von Plut Power könnte jedoch ein vorläufiges Ende gefunden haben – trotz positiver Stimmung seitens Analysten.

Der aktuelle Bericht zu Plug Power zeigt JPMorgan als...