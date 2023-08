Potenzielle Gewinne durch das Geschäft von Aroundtown-Aktien!

Im Mai 2023 wurde die Aktie von Aroundtown mit einem Tiefststand von 0,88 Euro als “Pennystock” gehandelt. Die drastische Abwärtsbewegung der letzten Monate seit Mitte 2021 – damals lag der Kurs noch knapp über 6 Euro – scheint nun ein Ende gefunden zu haben. Dies deutet auf einen Ausverkauf hin und könnte eine Panikreaktion markieren. Seit März des laufenden Jahres vollzieht sich bei dieser Aktie eine langfristige Bodenbildung – dies ist eine eher ungewöhnliche Chartformation, die auch als “Untertasse” bezeichnet wird. Aus technischer Sicht bildet sich in der Regel am rechten Rand dieser Formation eine kurze Seitwärtsbewegung aus, genannt “Henkel”. Ein Durchbruch aus diesem “Henkel”-Bereich würde dann das Ende der “Untertassen”-Formation signalisieren und weiter steigende Kurse eröffnen könnten sich daraus ergeben. So...