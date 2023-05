- Potenzial von Wasserstoff-Aktien: Nel ASA mit positivem Trend, Plug Power erhält Unterstützung, aber es fehlt noch ein Stück

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

An der Börse dreht sich seit Tagen alles um den Schuldenstreit in den USA. Die größte Volkswirtschaft der Welt stand kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, mit möglicherweise verheerenden Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Nun ist eine Lösung in Sicht, was Aktionäre erleichtert und auch Wasserstoff-Aktien positiv beeinflusst.

Offene Fragen bei Nel ASA und Co

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung fehlt es an echter Partystimmung, da zahlreiche offene Fragen bestehen. Einerseits bleibt der Handel an US-Börsen aufgrund des Memorial Day aus, sodass wichtige Vorgaben fehlen. Zudem handelt es sich lediglich um einen temporären Kompromiss im Schuldenstreit, welcher noch Zustimmung von Senat und Repräsentantenhaus benötigt. Bis dahin bleibt eine latente Unsicherheit bestehen.

