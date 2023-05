Potenzial von Wasserstoff-Aktien: Ein Blick auf Nel ASA, Plug Power und deren Erfolgsbilanz

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Wasserstoff-Branche bleibt turbulent: Nach den Quartalszahlen von Plug Power, Nikola und Bloom Energy in der vergangenen Woche ist heute Ballard Power an der Reihe. Der heutige Newsletter Wasserstoff Briefing gibt einen Überblick über die Entwicklungen.

Plug Power hat enttäuschende Zahlen vorgelegt, trotz höherem als erwartetem Umsatz. Die Aktie fiel auf ein neues Mehrjahrestief und die Analysten haben ihre Kursziele für das Unternehmen deutlich reduziert.

– Plug Power-Aktie fällt auf neues Mehrjahrestief

– Nel ASA-Aktie zeigt sich stabiler

Nikola konnte ebenfalls nicht begeistern – das Unternehmen meldete einen größeren Quartalsverlust und will nun bei der Produktion eine Pause einlegen.

– Nikola kündigt Pause in der Produktion an

Bloom Energy hingegen verzeichnete positive Ergebnisse mit...