Potenzial von Palantir: Bankanalysten legen Kursziel auf 9,02 EUR fest

Die Aktie von Palantir hat am Vortag um -0,98% an Wert verloren. In den vergangenen fünf Handelstagen legte sie jedoch insgesamt um +2,96% zu und der Markt zeigt sich optimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel von Palantir bei 9,02 EUR liegt – was einem Potenzial von -31,70% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit.

3 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf; 6 Experten bewerten sie neutral und halten sie für eine Halteposition geeignet. Einen Verkauf empfehlen noch immer 3 weitere Analysten und sogar 4 Experten raten zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 2,69 Punkten.

* Am 28.06.2023 lag die Kursentwicklung von Palantir bei -0,98%

* Das mittelfristige Kursziel liegt...