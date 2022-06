Das Potenzial nachhaltiger Holzenergie zur Dekarbonisierung der Industrie nutzen - Einschränkung der energetischen Nutzung von Holz vermeiden!

Berlin (ots) -Das Forum für Nachhaltige Holzenergie hatte zum 22. Juni 2022 in das Haus der Ernährung und Landwirtschaft zur Veranstaltung "Das Potenzial von nachhaltiger Holzenergie zur Dekarbonisierung der Industrie nach der Zeitenwende" eingeladen.Anders als Photovoltaik und Windenergie ist nachhaltige Holzenergie die einzige erneuerbare, abrufbare und grundlast- wie auch spitzenlastfähige Technologie. Da diese heute schon verfügbar und in der Bilanz CO2-neutral ist, kann sie die Energieversorgung von morgen sichern helfen und darüber hinaus zum Klimaschutz beitragen. Das umfasst nicht nur die Dekarbonisierung der Strom und Wärmeerzeugung, denn nachhaltige Holzenergie kann auch in verschiedenen Industriezweigen beispielsweise zur Herstellung von Prozesswärme eingesetzt werden. Aus diesen Gründen und angesichts der aktuellen internationalen Lage bot die Veranstaltung Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft eine wichtige Plattform, um sich über das Potenzial der nachhaltigen Holzenergie zur Erreichung der Klimaziele sowie der Wahrung der Energiesicherheit mittels der Dekarbonisierung der Industrie auszutauschen.Unter den Rednern der Veranstaltung, die vom Vorsitzenden des Forums Nachhaltige Holzenergie, Philipp Hübler, moderiert wurde, waren der Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer (SPD), der stellvertretende Vorsitzende des Forums, Andreas Schultz, der Leiter Hauptstadtbüros des Bundesverbandes der deutschen Kalkindustrie, Philip Nuyken, und Prof. Dr. Hubert Röder von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Die Vorträge verdeutlichten, dass es noch Fragen hinsichtlich der zukünftigen energetischen Nutzung nachhaltiger Holzenergie gibt und unterstrichen damit die Bedeutung der Biomasse-Strategie der Bundesregierung sowie der anstehenden Novellierung von RED auf EU-Ebene. Dabei sollte es zu keiner Einschränkung der energetischen Nutzung von Primärholz kommen, zumal nachhaltige Holzenergie bereits in anderen europäischen Ländern bei der Energieversorgung und bei der Dekarbonisierung der Industrie genutzt wird. Nur bei entsprechenden politischen Rahmenbedingungen kann nachhaltige Holzenergie ihr Potenzial entfalten, zur Dekarbonisierung der Industrie angemessen beizutragen.Pressekontakt:Dr. Frank Schaufffrank.schauff@forum-holzenergie.deAdresse:Kurfürstendamm 5310707 BerlinWeitere Informationen unter:www.forum-holzenergie.deOriginal-Content von: Forum Nachhaltige Holzenergie, übermittelt durch news aktuell