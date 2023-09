Potenzial der Vonovia-Aktie erst am Anfang?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Ein kräftiger Schlag hat die Aktie von Vonovia getroffen. Die Index-Organisation Stoxx Ltd gab an, dass der Immobilientitan im September aus dem einflussreichen Eurozone-Leitindex Euro-Stoxx-50 gestrichen wird. Diese Entfernung war bereits von Marktanalysten vorausgesehen worden. Als Ersatz tritt Munich Re in den Index ein, parallel dazu bereichern auch Ferrari und Saint-Gobain den Index neu. Darüber hinaus werden neben Vonovia auch CRH, Kering und Adyen den Index verlassen. Die Veränderungen sind das Resultat der jährlichen Überprüfung und treten am 18. September in Kraft.

Preisentwicklung der Vonovia-Aktie – bulls gegen saisonale Faktoren

Obwohl sie aus dem Euro-Stoxx-50 herausfällt, hat die Aktie von Vonovia in jüngster Zeit eine starke Leistung gezeigt. Mit dynamischen Preisbewegungen demonstrieren die Bullen ihre...