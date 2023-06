- Potenzial bei Rheinmetall-Aktie noch nicht ausgeschöpft? +27% möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete in Folge des Ukraine-Konflikts einen beachtlichen Anstieg von 153 Prozent zwischen Mitte Februar 2022 und Anfang Juni 2023.

Doch welche Aussichten haben die Rüstungstitel nun? Im Mai widmeten sich einige Analysten dieser bedeutenden Frage. Zusammenfassend sehen sie weiterhin Potential für Rendite.

Rheinmetall-Aktie: Christoph Laskawi von Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 275 Euro

Am 5. Mai hob die Deutsche Bank ihr Kursziel für Rheinmetall-Aktien von 270 auf 275 Euro an. Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag lag das Papier bei etwa 238 Euro (Stand:02.06.2023,14:30 Uhr).

Deutsche-Bank-Analyst Christoph Laskawi betonte, dass der Auftragseingang im Rüstungsbereich im ersten Quartal besser ausfiel als erwartet, jedoch belaste das Autogeschäft die Margen etwas. Dennoch sieht er ein positives...