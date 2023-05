Potenzial der PayPal-Aktie: Millionenchance für Anleger!

In dieser Woche fand die Hauptversammlung von PayPal statt, und das Management des Online-Bezahldienstes musste den Aktionären Rede und Antwort stehen. Der Kursverlauf der PayPal-Aktie war im vergangenen Jahr wahrlich kein Grund zur Freude. Am Tag der Hauptversammlung notierten die Papiere des US-Konzerns bei etwa 62,00 USD und damit nur geringfügig über ihrem Tiefststand von 60,40 USD aus der Vorwoche. Keine Nachricht konnte zuletzt einen echten Kaufimpuls an den Börsen generieren.

PayPal führt „Teen Account“ ein

So blieb zum Beispiel die Aktie weitgehend unbeeindruckt von jüngsten Gerüchten über eine mögliche Suche nach einem Käufer für Xoom, ihre Tochtergesellschaft. Xoom ist ein Dienstleister, der Verbrauchern ermöglicht, Geld aus den USA und Kanada in 131 Länder zu senden. Ein neues Angebot könnte dem Zahlungsdienst...