- Potenzial bei Netlist-Aktie? +300% seit Jahresbeginn

Seit Anfang Dezember zeigt die Netlist-Aktie eine beeindruckende Aufwärtsentwicklung. Die Aktie hatte zuvor ein Tief von 0,87 Dollar erreicht, nachdem sie im Juli 2021 einen Höchststand von 10,20 Dollar verzeichnet hatte. Unterstützt durch historische Hochs aus den Jahren 2018 und 2020 sowie der horizontalen Supportzone um die Marke von einem US-Dollar konnte sich der Kurs stabilisieren.

In den vergangenen Monaten erlebte die Aktie eine starke Dynamik mit steigenden Kursen. Ende April stieg der Kurs innerhalb von zwei Tagen um fast 60 Prozent an – ein spektakuläres Ereignis aufgrund eines erfolgreichen Gerichtsurteils in einem Patentstreit gegen das südkoreanische Technologieunternehmen Samsung Electronics. Als Ergebnis des Urteils wurde Netlist ein Schadensersatz in Höhe von 303 Millionen Dollar zugesprochen.

