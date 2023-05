Potenzial der Mercedes-Benz-Aktie: Ein kritischer Blick auf das Kursziel

Mercedes-Benz verzeichnete kurz vor dem verlängerten Wochenende einen beachtlichen Kursgewinn von fast 1,0%. Die Aussichten für die Aktie sehen immer besser aus und es gibt gute Neuigkeiten für Aktionäre.

Aktionäre aufgepasst: Dividenden im Anmarsch

Am 3. Mai wird Mercedes-Benz seine Jahreshauptversammlung abhalten und am nächsten Tag werden Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt. Basierend auf dem aktuellen Kurs können sich Investoren über etwa 7% Ertrag freuen – eine sehr attraktive Rendite! Das Unternehmen hat zuletzt starke Ergebnisse erzielt, was zu einem bemerkenswert niedrigen KGV von weniger als 5 für das Jahr 2022 geführt hat. Dieses Niveau wird voraussichtlich auch bei der diesjährigen Hauptversammlung bestätigt werden.

Analysten schätzen das Gesamtjahr mit einem KGV von ungefähr 5,5 ein, was Value-Investoren...