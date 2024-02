Poten Environment Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage für Anleger in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an neun Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. Besonders im Fokus standen in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Poten Environment. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend auch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI für Poten Environment im neutralen Bereich. Der RSI7 beträgt derzeit 66,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,93 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Poten Environment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,8 CNH, während der Kurs der Aktie (1 CNH) um -64,29 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,75 CNH, was einer Abweichung von -42,86 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die Stimmung und das Kommunikationsverhalten in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine verbesserte Stimmungslage bei Poten Environment festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Es wurde keine signifikante Veränderung in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt ein "Gut"-Rating erhält.