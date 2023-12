Poten Environment Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten zwei Wochen wurde Poten Environment von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen des Kurses in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Für Poten Environment ergibt sich ein RSI von 100, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 80,11 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Poten Environment zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Poten Environment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Poten Environment im letzten Jahr eine Rendite von -46,31 Prozent erzielt, was 45,55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,56 Prozent, wobei Poten Environment aktuell 46,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.