Poten Environment Aktie: Hilfe!

Das Anleger-Sentiment für Poten Environment hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Anleger diskutierten an drei Tagen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Stimmungslage hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Poten Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,34 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -61,62 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 0,94 Prozent verzeichnete, liegt Poten Environment mit einer Unterperformance von 61,28 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,52 CNH der Poten Environment-Aktie inzwischen -47,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -54,9 Prozent insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Poten Environment-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 92,72 aufweist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.