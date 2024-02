Poten Environment Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Poten Environment-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1 CNH gehandelt, was einer Entfernung von -63,9 Prozent vom GD200 (2,77 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der technischen Analyse bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,65 CNH, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -39,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der aktuelle Kurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Poten Environment-Aktie zeigt sich eine deutlich geringere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Poten Environment-Aktie mit einer Rendite von -79,42 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite der Poten Environment-Aktie mit -61,45 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Poten Environment-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 58,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Poten Environment-Aktie.