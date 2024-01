Potbelly Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Potbelly hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab im letzten Monat keine Analystenupdates zu Potbelly. Die Kursprognose liegt bei 13 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,04 Prozent vom letzten Schlusskurs von 10,83 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Potbelly.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 46, was bedeutet, dass die Börse 46,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Potbelly zahlt. Dies ist 9 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 8,79 USD für den Schlusskurs der Potbelly-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,83 USD, was einer positiven Abweichung von 23,21 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,61 USD (+12,7 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Potbelly also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf den Analystenbewertungen, dem KGV und der technischen Analyse erhält Potbelly insgesamt eine "Gut"-Bewertung.