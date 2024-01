Potbelly Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Potbelly-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, da sie das Rating "Gut" erhalten hat. Die langfristige Meinung der Analysten zeigt, dass 2 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft werden, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Potbelly im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wurde bei 13 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 27,95 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 10,16 USD liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Potbelly gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende hat Potbelly derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Daher erhält die Potbelly-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Potbelly in den letzten 12 Monaten eine Performance von 73,92 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 36 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,92 Prozent im Branchenvergleich für Potbelly. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Potbelly mit einer Rendite von 11,04 Prozent im letzten Jahr um 62,88 Prozent über dem Durchschnittswert abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Potbelly-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.