Postkarten von The Edge

New York (ots/PRNewswire) -In der bahnbrechenden Kampagne von „Education Cannot Wait" fordern Kinder auf der ganzen Welt führende Politiker auf, ihre Versprechen einer universellen Bildung einzulösen.NEW YORK, 31. Januar 2023 /PRNewswire/-- Im Rahmen einer innovativen Kampagne des weltweiten Fonds der Vereinten Nationen, der sich für Bildung in Notsituationen einsetzt (Education Cannot Wait - ECW), teilen Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt „Postcards from the Edge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769932-1&h=2904237299&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769932-1%26h%3D3276400041%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fpostcards-the-edge%26a%3DPostcards%2Bfrom%2Bthe%2BEdge&a=Postcards+from+the+Edge)", um führende Persönlichkeiten aufzufordern, ihr Versprechen einzulösen, bis 2030 Bildung für alle zu gewährleisten, wie es in den Zielen für nachhaltige Entwicklung festgelegt ist.„Sie sind inspirierende Beweise für die erstaunliche Kraft der Bildung, Leben zu verändern. Wir müssen den Kindern dieser Welt zuhören. Sie verdienen ihr Menschenrecht auf Bildung", sagte Yasmine Sherif, Director von Education Cannot Wait.In der Demokratischen Republik Kongo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769932-1&h=4165034058&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769932-1%26h%3D867681542%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Fnews-stories%252Fpostcards-the-edge%252Flucas-14-democratic-republic-the-congo%26a%3DDemocratic%2BRepublic%2Bof%2Bthe%2BCongo&a=Demokratischen+Republik+Kongo) erzählt Lucas*, ein 14-jähriger Flüchtling aus der zentralafrikanischen Republik, wie er sah, dass seine Mutter ermordet und sein Dorf niedergebrannt wurde.Durch ein mehrjähriges Resilienz-Programm von UNHCR, das von ECW finanziert wird, geht der Junge nun wieder zur Schule und träumt davon, eines Tages Arzt zu werden.In seiner Postkarte appelliert Lucas an die Staats- und Regierungschefs, „an uns Flüchtlingskinder zu denken und Mittel bereitzustellen, damit wir unsere Ausbildung beenden können".Es wurden mehrere Briefe von Mädchen und Jungen aus Afghanistan eingereicht. Angesichts der neuen Vorschriften, die Mädchen den Zugang zur Bildung verwehren und Frauen ihrer Menschenrechte berauben, ist es unklar, ob Zehab* aus der Provinz Uruzgan ihre Ausbildung fortsetzen darf. Aber bis auf Weiteres kann sie noch an einem nicht-formalen gemeindebasierten Lernprogramm teilnehmen.„Ich möchte gut ausgebildet werden und eine anerkannte Ärztin werden. Aber ich habe Angst, dass ich meine Träume nicht verwirklichen kann, da Mädchen in Afghanistan keine Schulen besuchen dürfen", beschreibt sie auf ihrer Postkarte. „Ich rufe die Staats- und Regierungschefs auf, uns zu helfen und uns die Möglichkeit zu geben, zu lernen und unsere Zukunft zu gestalten."Weltweit werden 222 Millionen Mädchen und Jungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769932-1&h=4133315576&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769932-1%26h%3D3190634009%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252F222milliondreams%26a%3D222%2Bmillion%2Bgirls%2Band%2Bboys&a=222%C2%A0Millionen+M%C3%A4dchen+und+Jungen) wie Zehab und Lucas durch das Zusammentreffen von Konflikten, Klimawandel, Zwangsvertreibung und anderen langwierigen Krisen um ihre Zukunft gebracht.Führungskräfte aus der ganzen Welt werden auf der hochrangigen Finanzierungskonferenz „Education Cannot Wait" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3769932-1&h=3155938250&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3769932-1%26h%3D3342868076%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ecwhlfc2023.org%252Fevent%252F35c4adbe-09b8-4482-9bf3-009acd6f17f8%252FregPage%253A9fa68a35-67c3-4d4e-bd8d-e57c0e631fa1%26a%3DEducation%2BCannot%2BWait%2BHigh-Level%2BFinancing%2BConference&a=auf+der+hochrangigen+Finanzierungskonferenz+%E2%80%9EEducation+Cannot+Wait%22+) am 16. und 17. Februar in Genf in der Schweiz zusammenkommen. Während der gesamten Veranstaltung werden Jugendfürsprecher und globale Vorkämpfer die Postkarten von the Edge vorlesen, um sicherzustellen, dass die Stimmen der weltweit gefährdetsten Kinder gehört werden.*Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert.