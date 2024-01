Poste Italiane Sp Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs der Poste Italiane Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,42 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Überperformance von 66,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche liegt bei 0 Prozent, wobei die Poste Italiane Spa aktuell 66,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Poste Italiane Spa derzeit eine Dividendenrendite von 3,99 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 % in der Versicherungsbranche. Die Differenz von 3,99 Prozentpunkten führt zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für die Poste Italiane Spa herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 38,84).

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Poste Italiane Spa derzeit 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Versicherungsbranche als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Poste Italiane Spa somit eine neutrale Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs, die Dividende, den RSI und fundamentale Kennzahlen.