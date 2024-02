Postal Savings Bank of China Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs der Postal Savings Bank of China verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um -14,81 Prozent, was einer Underperformance von -2,19 Prozent für die Postal Savings Bank of China in diesem Branchenvergleich entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -14,17 Prozent, wobei die Postal Savings Bank of China um 2,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Faktoren weist die Aktie der Postal Savings Bank of China ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,49 auf, was 28 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,6. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung an den sozialen Medien beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen rund um die Postal Savings Bank of China in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt kann die Postal Savings Bank of China hinsichtlich der Stimmung und des Branchenvergleichs als neutral eingestuft werden.