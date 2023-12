Postal Savings Bank of China Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Postal Savings Bank Of China weist eine Dividendenrendite von 7,28 Prozent auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 7 Prozent in der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Postal Savings Bank Of China bei 5,49, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Angesichts des KGV von 5,56 in der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs der Postal Savings Bank Of China verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,63 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" eine Unterperformance von 9,9 Prozent darstellt. Auch im Branchenvergleich liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" bei -6,89 Prozent, wobei die Postal Savings Bank Of China aktuell 10,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Postal Savings Bank Of China derzeit bei 4,23 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,64 HKD liegt, was einer Distanz zum GD200 von -13,95 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 3,63 HKD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Neutral" bewertet.