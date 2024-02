Postal Savings Bank of China Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie der Postal Savings Bank of China im vergangenen Jahr eine Rendite von -17 Prozent erzielt, was 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt -14,5 Prozent, wobei die Aktie der Postal Savings Bank of China aktuell 2,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv über die Postal Savings Bank of China gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Postal Savings Bank of China bei 4,18 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +5,56 Prozent zur 200-Tage-Linie von 3,96 HKD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 3,74 HKD hat die Aktie einen positiven Abstand von +11,76 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie der Postal Savings Bank of China wird ebenfalls als neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" eingestuft.