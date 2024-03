Postal Savings Bank of China Aktie: Keine Panik!

Die Postal Savings Bank Of China wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,89 HKD, während der Aktienkurs bei 4,08 HKD um +4,88 Prozent darüber liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,94 HKD, was einer Abweichung von +3,55 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Postal Savings Bank Of China zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien als besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bezogen auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Postal Savings Bank Of China 2,74 Prozent über dem Durchschnitt (-13,32 Prozent) und 0,64 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken". Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Postal Savings Bank Of China liegt bei 60,61 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,67 und unterstützt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit ebenfalls "Neutral".