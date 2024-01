Postal Savings Bank of China Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie der Postal Savings Bank of China hat in den letzten Wochen besonders positiv ausgesehen. Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung. Dies spiegelt sich auch in dem Stimmungsbarometer wider, das sich in den letzten Tagen in die positive Richtung bewegt hat. Basierend auf diesem positiven Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,22 HKD, während der aktuelle Kurs bei 3,73 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,61 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs einen Anstieg um 3,04 Prozent zeigt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Postal Savings Bank of China.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Bewertung in diesem Bereich ebenfalls "Neutral" lautet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung für die Aktie. Der RSI der Postal Savings Bank of China liegt bei 29,17, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,45 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.