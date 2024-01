Postal Savings Bank of China Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Postal Savings Bank Of China wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 32 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,73 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Postal Savings Bank Of China.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,49, was auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche "Handelsbanken". Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" verzeichnet die Postal Savings Bank Of China mit einer Rendite von -18,33 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 10 Prozent im Vergleich zur Branche "Handelsbanken". Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich der Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Postal Savings Bank Of China.