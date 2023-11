Postal Savings Bank of China Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Bewegungen von Aktienkursen zu analysieren. Er wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Skala reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Postal Savings Bank Of China bei 78,57, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Postal Savings Bank Of China veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie der Postal Savings Bank Of China im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,07 Prozent erzielt, was 14,27 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt -0,74 Prozent, was bedeutet, dass die Postal Savings Bank Of China aktuell 16,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Postal Savings Bank Of China eine Dividendenrendite von 7,28 % aus, was 0,2 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,08 %. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.