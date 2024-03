Postal Savings Bank of China Aktie: Alles völlig egal!

Der gleitende Durchschnittskurs der Postal Savings Bank Of China beträgt derzeit 3,93 HKD, während der Aktienkurs bei 4,16 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +5,85 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 3,87 HKD, was einer Differenz von +7,49 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die technische Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie der Postal Savings Bank Of China mit 5,49 bewertet wird, was 29 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche (7,7). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Postal Savings Bank Of China derzeit weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (48,65 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (36,72 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie der Postal Savings Bank Of China basierend auf den verschiedenen Analysen.