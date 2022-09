Post-Fed-Volatilität endet mit deutlich niedrigerem Schlusskurs an der Wall Street

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den geldpolitischen Ankündigungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) kommt es an den Aktienmärkten in der Regel zu heftigen Ausschlägen, doch nach der jüngsten Entscheidung der Zentralbank am Mittwoch war die Volatilität besonders groß. Die Hauptdurchschnittswerte schwankten zwischen der unveränderten Linie hin und her, bevor sie den Tag knapp unter ihren Tiefstständen beendeten. Der Dow sank um… Hier weiterlesen