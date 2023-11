Post Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Die Post-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet, um Anlegern Einblicke in die Performance und das Stimmungsbild zu geben.

Die Dividendenrendite von Post beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,87 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Post in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Post eine Outperformance von +6,05 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Post 41,08 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Post-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Post zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Post-Aktie aufgrund der genannten Kennzahlen eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Kategorien. Dies liefert Anlegern wichtige Informationen über die aktuelle Situation und Performance des Unternehmens.