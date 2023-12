Post Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Post Holdings":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Post liegt bei einem Wert von 15 und befindet sich damit unter dem Durchschnitt von 40,38 in der Nahrungsmittelbranche, was einer Abweichung von ca. 62 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Post-Aktie mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Nahrungsmittel-Branche beträgt -3 und führt dazu, dass die Post-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Post liegt bei 86,69 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 88,33 USD liegt, was einem Abstand von +1,89 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 85,12 USD, was einer Differenz von +3,77 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Langfristig betrachtet erhalten die Post-Aktie eine "Gut"-Einschätzung von Analysten, wobei 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Allerdings ergibt sich aus den jüngsten Bewertungen der Analysten eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 95,5 USD, was einer potenziellen Performance von 8,12 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.