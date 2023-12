Post Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Post Holdings":

Der Aktienkurs der Post hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor 155 Prozent unter dem Durchschnitt (152,56 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -12,14 Prozent, und die Post liegt aktuell 9,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Post beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Post eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Post aktuell bei 86,7 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 88,06 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,57 Prozent aufgebaut, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +3,19 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Post liegt bei einem Wert von 15, im Vergleich zu einem KGV von 40,39 in der Nahrungsmittelbranche. Damit ist die Post aus Sicht fundamentaler Kriterien unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.