PostNL Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Postnl-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,72 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,413 EUR liegt somit deutlich darunter, was einer Abweichung von -17,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,53 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,65 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Postnl-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass die Diskussionen in den sozialen Medien insgesamt neutral sind. In den vergangenen Tagen überwogen jedoch vor allem negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Postnl haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Postnl mit 5,62 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also für die Postnl-Aktie in den verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale Einschätzung.