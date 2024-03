Positron Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Positron liegt bei 85,45, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,99 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Positron mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (2,16 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen über Positron in den sozialen Medien signalisieren positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Positron bei 1,34 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,2825 USD, was einem Abstand von -4,29 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -7,07 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.