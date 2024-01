Positive Signale für KION: Exane BNP Paribas und Hauck & Aufhäuser IB heben Zielbewertungen an

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Freitagsschub für KION-Aktien: Exane BNP-Hochstufung sorgt für deutlichen Kursanstieg.

Ein Votum der Experten von Exane BNP hat am Freitag die KION-Aktien kräftig in die Höhe getrieben. Die Ankündigung einer Hochstufung auf "Outperform" ließ die Papiere des Lagertechnikherstellers zu einer positiven Erscheinung in einem ansonsten durchwachsenen Marktumfeld werden.

Im Vormittagshandel stieg der Kurs um 2,8 Prozent und katapultierte die Aktien an die Spitze des MDAX. Mit einem Kursniveau, das zuletzt im August 2022 erreicht wurde, erreichte KION ein neues Hoch. Aktuell notierten die Aktien via XETRA sogar 3,15 Prozent im Plus bei 42,53 Euro.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat ihre Bewertung für KION von "Neutral" auf "Outperform" angehoben und gleichzeitig das Kursziel um rund die Hälfte auf 59 Euro erhöht. In einer kürzlich veröffentlichten Studie äußerte Analyst Sebastian Growe eine optimistischere Einschätzung für die Sparte Industrial Trucks & Services (ITS) des Lagertechnik-Herstellers, die unter anderem das Geschäft mit Gabelstaplern umfasst.

Growe ist der Überzeugung, dass positive Markttreiber durch die bevorstehenden Zahlen für das vierte Quartal und eine erste Prognose für 2024 zu erwarten sind.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat nach einer Vorab-Telefonkonferenz zu den bevorstehenden Quartalszahlen sein Kursziel für KION von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Jorge Gonzalez Sadornil erwartet der Gabelstaplerhersteller ein robustes Quartal. In einer kürzlich veröffentlichten Studie hob der Experte seine Umsatzprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 leicht an.

Die Experten sind sich einig: KION bietet aktuell vielversprechende Wachstumsmöglichkeiten und hat das Potenzial, starke Ergebnisse zu erzielen. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal werden daher mit großer Spannung erwartet. Die Hochstufung von Exane BNP und die Anhebung des Kursziels von Hauck Aufhäuser unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die Zukunft von KION.

Die positiven Aussichten für Industrial Trucks & Services und die erwarteten positiven Impulse für den Gabelstaplerbereich verleihen den Aktien zusätzlichen Auftrieb. Mit dem Erreichen eines neuen Höchstniveaus und einem deutlichen Kursanstieg dürften die Anleger zufrieden sein, während Investoren gespannt auf die weiteren Entwicklungen und Ergebnisse von KION blicken.

