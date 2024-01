Positive Physicians Holdings Inc Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Positive Physicians eine Rendite von -29,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite 40,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 18,92 Prozent, und Positive Physicians liegt aktuell 48,48 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Positive Physicians derzeit eine Dividendenrendite von 21,28 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,9 %. Somit erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Positive Physicians sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -71,66 Prozent. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 1,95 USD unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 5,58 USD, was einer Abweichung von -65,05 Prozent entspricht.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Positive Physicians einen Wert von 200 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,91 als überbewertet angesehen wird. Infolgedessen wird das Unternehmen auch auf dieser Stufe mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.