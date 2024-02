Positive Physicians Holdings Inc Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Positive Physicians wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0 an, dass Positive Physicians überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Positive Physicians derzeit auf 6,49 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,5 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", basierend auf der Distanz zum GD200. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3,63 USD, was einem Abstand von +79,06 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Positive Physicians mit einer Rendite von -29,56 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 33 Prozent darunter. In der "Versicherung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 15,74 Prozent, wobei Positive Physicians mit 45,3 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Positive Physicians ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 200,83 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 382 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 41. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Schlecht"-Rating.