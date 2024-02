Poseidon Nickel Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Poseidon Nickel als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei für die Aktie ein Wert von 66,67 für den RSI7 und 64,29 für den RSI25 festgestellt wurde. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung für Poseidon Nickel wird als "Schlecht" bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Diese zeigen eine überwiegend negative Bewertung des Unternehmens und seiner Themen.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie von Poseidon Nickel sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit um 40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und um 70 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies ist auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt.

Insgesamt wird Poseidon Nickel für das Stimmungsbild mit "Gut" bewertet, während die Aufmerksamkeit mit "Schlecht" bewertet wird.