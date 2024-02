Poseidon Nickel Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Poseidon Nickel von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Analyse der Redaktion. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Poseidon Nickel zeigt eine Ausprägung von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,23, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage hinweist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 0,007 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 AUD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 0,01 AUD eine Abweichung von -30 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild, da sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verschlechtert hat. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Poseidon Nickel-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.