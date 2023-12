Poseida Therapeutics Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Poseida Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In technischer Hinsicht ist Poseida Therapeutics mit einem Kurs von 3,36 USD inzwischen +30,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +34,4 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Poseida Therapeutics beträgt 29,31, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,72, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die Diskussionsintensität im Netz im Zusammenhang mit Poseida Therapeutics hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ist Poseida Therapeutics insgesamt als "Schlecht"-Wert zu bewerten.