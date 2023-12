Poseida Therapeutics Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Poseida Therapeutics wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Poseida Therapeutics, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15 USD, was einer 342,48-prozentigen Steigerung im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Poseida Therapeutics festgestellt. Dies wird anhand der Marktstimmung in den sozialen Medien bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst bekommt Poseida Therapeutics in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Poseida Therapeutics mit einem Kurs von 3,39 USD inzwischen +29,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +36,14 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" ein.