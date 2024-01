Poseida Therapeutics Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Poseida Therapeutics einen RSI-Wert von 70,73 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein RSI25-Wert von 44, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Poseida Therapeutics in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Gesamteinstufung der Anlegerstimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Poseida Therapeutics mit einem Kurs von 3,19 USD derzeit +13,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +29,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig und langfristig positiven Einschätzung der Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Poseida Therapeutics gegeben hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.