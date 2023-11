Poseida Therapeutics Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

In den letzten Wochen konnte bei Poseida Therapeutics eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz gegenüber dem Unternehmen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt. Insgesamt wird Poseida Therapeutics daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 468,18 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Poseida Therapeutics in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit neutral ist, mit einem GD200 von 2,75 USD, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 2,29 USD, was einer Abweichung von +15,28 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Poseida Therapeutics liegt bei 32,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".