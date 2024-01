Poseida Therapeutics Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie der Poseida Therapeutics wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15 USD, was einem erwarteten Anstieg um 346,43 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Poseida Therapeutics beträgt 59,74 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 39,26. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Werte ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Poseida Therapeutics neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen dominieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können Rückschlüsse auf das Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen wurde bei Poseida Therapeutics eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt erhält Poseida Therapeutics auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.