Poseida Therapeutics Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Poseida Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", so unsere Redaktion.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Poseida Therapeutics abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,66 USD) könnte die Aktie damit um 309,84 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Poseida Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 32,46 und der RSI25 bei 43,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.