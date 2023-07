Posco-Aktie: Zukunftsaussichten für die Stahlindustrie!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Posco Holdings Inc., ein Unternehmen aus Südkorea, ist in der Stahlindustrie tätig. Sie operiert in vier Geschäftsfeldern: Die Produktion von warm und kalt gewalzten Stählen, Edelstahl und anderen Stahlerzeugnissen bildet den Kern ihres Tätigkeitsbereichs. Zudem handelt das Unternehmen auch mit diesen Produkten. Im Sektor Bauwesen werden sowohl Wohngebäude als auch Industrieanlagen errichtet und Tiefbauarbeiten durchgeführt. Der Rest des Geschäfts beschäftigt sich mit Kraftwerksbetrieben sowie Informations- und Kommunikationsdiensten.

Posco: Ein globaler Akteur auf dem Weg zur CO2-Neutralität

Als weltweit viertgrößter Hersteller von Stahl produziert Posco jährlich 42 Millionen Tonnen – gegenüber ThyssenKrupp, welches pro Jahr 12 Millionen Tonnen herstellt, eine beeindruckende Menge. Mit...