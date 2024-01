Porvair Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Porvair-Aktie derzeit in einem neutralen Bereich liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 613,39 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 626 GBP liegt, was einer Abweichung von +2,06 Prozent entspricht. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (591,24 GBP) um +5,88 Prozent über diesem Wert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt ist die Porvair-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,57 im Vergleich zum Branchen-KGV von 36,58, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite der Porvair-Aktie um mehr als 8 Prozent unter der der "Maschinen"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Porvair-Aktie liegt bei 44,44, was als neutral betrachtet wird, ebenso wie der RSI25 von 49, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Neutral" führt.